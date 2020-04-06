Джоан Роулинг две недели боролась с симптомами коронавируса

54-летняя писательница не обращалась к врачам, а симптомы коронавируса лечила сама, в домашних условиях. Роулинг заявила, что сейчас она полностью восстановилась и отлично себя чувствует.

«В течение последних двух недель у меня были все симптомы COVID-19, правда они не были проверены. Сейчас я полностью восстановилась. В этом мне помогла специальная дыхательная техника», — рассказала автор «Гарри Поттера».

Роулинг упомянула технику задержки дыхания, которую ей посоветовал супруг-врач. По ее словам, такая своеобразная гимнастика не имеет неприятных побочных эффектов и может помочь при сильном кашле.

В 2019 году роман Джоан Роулинг «Смертельная белизна» стал одним из самых продаваемых в мире. Книга вышла под псевдонимом писательницы (Роберт Гэлбрейт).