    06 апреля 2020, 19:23

    Джоан Роулинг две недели боролась с симптомами коронавируса

    Эля Данилюк

    Британская писательница Джоан Роулинг перенесла коронавирус у себя дома. Правда, тестов на наличие инфекции в организме она не делала. Этой новостью она поделилась со своими подписчиками в Twitter.
    Джоан Роулинг две недели боролась с симптомами коронавируса

    54-летняя писательница не обращалась к врачам, а симптомы коронавируса лечила сама, в домашних условиях. Роулинг заявила, что сейчас она полностью восстановилась и отлично себя чувствует.

    «В течение последних двух недель у меня были все симптомы COVID-19, правда они не были проверены. Сейчас я полностью восстановилась. В этом мне помогла специальная дыхательная техника», — рассказала автор «Гарри Поттера».

    Роулинг упомянула технику задержки дыхания, которую ей посоветовал супруг-врач. По ее словам, такая своеобразная гимнастика не имеет неприятных побочных эффектов и может помочь при сильном кашле.

    В 2019 году роман Джоан Роулинг «Смертельная белизна» стал одним из самых продаваемых в мире. Книга вышла под псевдонимом писательницы (Роберт Гэлбрейт).