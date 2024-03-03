03 марта 2024, 12:05
Семилетняя дочь Хабенского попала в больницу в Москве
Mash: дочь Хабенского госпитализировали в Москве
Семилетняя дочь актера Константина Хабенского Александру попала в больницу в Москве, сообщил Mash. По информации источника Telegram-канала, госпитализация связана с заболеванием легких.
Самочувствие ребенка ухудшилось вечером 2 марта, когда она была вместе с бабушкой в квартире в центре Москвы, уточнил собеседник Mash. Женщина вызвала скорую.
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Медики после осмотра настояли на необходимости ехать в больницу. Сейчас дочь актера находится под наблюдением врачей.
Официального подтверждения этой информации нет.
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