Знаменитости 03 марта 2024, 12:05 Семилетняя дочь Хабенского попала в больницу в Москве Mash: дочь Хабенского госпитализировали в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Семилетняя дочь актера Константина Хабенского Александру попала в больницу в Москве, сообщил Mash. По информации источника Telegram-канала, госпитализация связана с заболеванием легких.

Самочувствие ребенка ухудшилось вечером 2 марта, когда она была вместе с бабушкой в квартире в центре Москвы, уточнил собеседник Mash. Женщина вызвала скорую.

Реклама

Медики после осмотра настояли на необходимости ехать в больницу. Сейчас дочь актера находится под наблюдением врачей.

Официального подтверждения этой информации нет.