Культура 29 ноября 2022, 10:53 Группа Metallica анонсировала выход первого за шесть лет альбома Metallica объявила о выходе первого за шесть лет альбома Викимедиа

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Американская метал-группа Metallica анонсировала выпуск нового альбома. Фанатам металла пришлось ждать этот релиз шесть лет. О событии рок-банд сообщил у себя на сайте.

«72 сезона. Первые 18 лет нашей жизни, формирующие наше истинное или ложное „я“», — говорится в анонсе.

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Выход релиза намечен на 14 апреля 2023 года. По словам музыкантов, в альбом войдут 12 песен.

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В ноябре россиянин Иван Хохлов обратился в суд против группы Metallica. Он потребовал от музыкантов миллиард долларов. Хохлов заявил, что он — автор логотипа группы и обложек всех альбомов. Он также, по его словам, написал для группы все тексты и музыку к песням. Кроме денежной компенсации мужчина потребовал от группы назначить ему «пожизненное содержание с доходов от продаж музыки, атрибутики и прочего Metallica».

Американская метал-группа Metallica появилась в 1981 году. Ее основали Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих. Группа выпустила 10 студийных альбомов, которые многократно получали статус платиновых.