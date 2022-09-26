Нэнси Пелоси освистали в Нью-Йорке | 360°

Мир 26 сентября 2022, 03:12 Поделиться Telegram

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Viber Нэнси Пелоси освистали в Нью-Йорке Жители Нью-Йорка освистали Нэнси Пелоси на фестивале Global Citizen

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Спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси освистала толпа на Global Citizen Festival в Нью-Йорке. Зрители решили, что политику не место на мероприятии, которое посвятили борьбе с нищетой, передал Fox 5 New York.

Пелоси пригласила на сцену известная американо-индийская актриса Приянка Чопра-Джонас. Увидев представителя конгресса США, люди начали свистеть и выкрикивать ругательства в ее адрес. Стоявшая рядом с ней артистка попыталась успокоить толпу, призвав их жестом к тишине, но это не помогло.

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«Благодаря вашей помощи США приняли законодательство по климату, которое изменит правила игры. К 2030 году выброс углерода сократится на 40%, это даст 370 миллиардов долларов на борьбу с климатическим кризисом», — заявила Пелоси, перекрикивая зрителей.

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После своей речи политик покинула сцену, а публика стала наслаждаться выступлением известных музыкантов. Среди них были Мэрайя Кэри, Ашер, а также группы Metallica и The Jonas Brothers.

Ранее поведение Пелоси стало причиной громкого международного скандала. В обход властей Китая она прилетела на Тайвань, что рассматривается Пекином как акт дестабилизации в регионе. В Кремле поездку Пелоси считают авантюрой и провокацией.

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