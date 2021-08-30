Группа ABBA появилась в TikTok

Известная группа ABBA создала аккаунт в TikTok. Меньше чем за сутки музыканты набрали более 200 тысяч подписчиков. При этом они выложили лишь два ролика.

Сначала на странице музыкальной группы появилось короткое видео, в котором пианист играет фортепианную версию песни Dancing Queen. Затем в аккаунте опубликовали второй короткий ролик, в котором напомнили о релизе проекта ABBA Voyage. Пять новых песен выйдут уже 2 сентября. Группа не выпускала новых композиций почти 40 лет.

«Спасибо, что подождали, путешествие вот-вот начнется. Агнета, Бьерн, Бенни, Анни-Фрид», — подписали музыканты свой второй ролик в TikTok.

Группа ABBA появилась в 1972 году. Мировую известность исполнителям принесло выступление на Евровидении в 1974-м. Тогда музыканты представили композицию Waterloo. Название музыкальной группы составили из первых букв имен ее участников: Бьорна Ульвеуса, Агнеты Фельтског, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад. Легендарная шведская поп-группа состояла из двух супружеских пар, но за годы совместной работы обе семьи распались.