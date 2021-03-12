Шахназаров рассказал о больших гонорарах актеров

Режиссер Карен Шахназаров уточнил, что слова его коллеги Никиты Михалкова, раскритиковавшего недовольство артистов гонорарами в 200-300 тысяч рублей в день, не совсем соответствуют действительности.

На самом деле, их зарплаты заметно меньше. В интервью радио «Комсомольская правда» Шахназаров сообщил, что актеры получают за день съемок 150-300 тысяч рублей.

«Но они же не постоянно их получают. Артист может сняться 20 съемочных дней за полгода или за год. И все», — отметил Шахназаров. Однако он признал, что отчасти солидарен с позицией Михалкова.

Телеведущие Андрей Малахов и Лера Кудрявцева рассказали, что участникам шоу платят в зависимости от эксклюзивности материала. От 20-50 тысяч, до 200-500 тысяч рублей после смерти звезд.