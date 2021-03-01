Малахов и Кудрявцева рассказали о гонорарах звезд за участие в телешоу

Известные российские телеведущие Андрей Малахов и Лера Кудрявцева рассказали о гонорарах участников телешоу и контрактах, которые они заключают перед выходом в эфир, написал сайт kp.ru.

Ведущая телепроекта «Секрет на миллион» объяснила, что в ее проекте звезды подписывают контракт, по которому не имеют права до выхода выпуска рассказывать о записанных эксклюзивах. С теми, кто нарушил эти соглашения, ведутся судебные процессы. В свою очередь Малахов вспомнил скандальную ситуацию с мужем певицы Наташи Королевой Сергеем Глушко.

«Недавно была громкая история с Королевой и Тарзаном. Понятно, что в мире ТВ все друг друга знают. Еще Глушко не вышел из вашей редакции (Малахов обращался к Кудрявцевой — прим. ред.), куда он зашел и сказал, что готов рассказать про свой секс и любовницу за два миллиона рублей — пока он ехал на лифте, все уже знали об этом», — рассказал ведущий.

В итоге ни на одном телеканале этот гонорар Тарзану платить не согласились. Рассказ танцора и его супруги вышли на YouTube в шоу «Осторожно, Собчак!».

Приблизительно 200-500 тысяч рублей платят за эксклюзивные интервью членам семьи после смерти звезд. Речь идет о родственниках Валентины Легкоступовой и Бориса Грачевского. Примерно 100 — 150 тысяч рублей стоит беседа со знаменитостями девяностых, таких как Татьяна Васильева и Елена Проклова. Около 50-100 тысяч рублей заплатили непубличным участникам истории с ДТП Михаила Ефремова. По 20-50 тысяч рублей дают завсегдатаям телепередач — Дане Борисовой и Эвелине Бледанс.