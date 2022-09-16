Голливудских звезд во втором сезоне сериала «Игра в кальмара» не будет | 360°

Культура 16 сентября 2022, 15:58 Поделиться Telegram

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Viber Голливудских звезд во втором сезоне сериала «Игра в кальмара» не будет Режиссер сериала «Игра в кальмара» исключил появление звезд Голливуда в новом сезоне Официальный сайт

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Автор сценария и режиссер сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек заявил, что не хочет приглашать на кастинг голливудских звезд для второго сезона сериала. При этом он не исключил, что американские актеры могут появиться в третьем сезоне, если действие сюжета перенесется в другую страну. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Хван Дон Хек подчеркнул, что сейчас ведет работу над сценарием второго сезона проекта, где действие развернется в Республике Корея, поэтому необходимости в приглашении иностранных актеров нет.

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«У меня нет планов приглашать известных иностранных звезд во второй сезон „Игры в кальмара“, и это не изменится», — заявил режиссер.

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Он добавил, что сыгравший главного героя сериала Ли Чжон Чжэ снова появится на экране во втором сезоне.

Создатель «Игры в кальмара» подчеркнул, что оставит возможность для иностранных актеров сыграть в третьем сезоне сериала, если компания Netflix согласится на съемку.

«Я могу передумать, если будет снят третий сезон, а его действие перенесут в другую страну», — добавил Хван Дон Хек.

Он отметил, что съемки второго сезона стартуют в 2023 году. Зрители смогут посмотреть новые серии не раньше 2024 года.

Режиссер Хван Дон Хек за сериал «Игра в кальмара» стал победителем американской телевизионной премии «Эмми» как лучший драматический режиссер. Сыгравшего главного героя Ли Чжон Чжэ признали лучшим драматическим актером.

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