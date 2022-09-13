Телевизионная премия «Эмми» объявила победителей 2022 года
РИА «Новости»
Церемония вручения американской телевизионной премии прошла в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Впервые за два пандемийных года лауреаты смогли собраться вместе и выйти на сцену, чтобы получить заветную статуэтку крылатой богини. Об этом сообщила газета The New York Times.
Сериал «Тед Лассо» стал победителем сразу в четырех категориях. В основу его сюжета легла история тренера по американскому футболу в Английской премьер-лиге.
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Создателям досталась награда в главной номинации «Лучший комедийный сериал». Отдельно жюри отметило исполнителя главной роли Джейсона Судейкиса и его партнера по площадке Бретта Голдстина как актера второго плана. Премию за лучшую режиссуру получила М. Дж. Делани за серию «Ни одной свадьбы и похороны».
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Главной комедийной актрисой года стала Джин Смарт за работу на проекте «Хитрости».
Номинированный сразу в 25 категориях сериал от HBO «Наследники» получил награды в номинации «Лучший драматический сериал», «Лучший сценарий» и «Лучший драматический актер второго плана», которым признали Мэттью Макфэдиена. История борьбы за власть в международной медиаимперии не оставила жюри равнодушным.
«Эмми» в номинации «Лучший драматический актер» получил исполнитель главной роли сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ, а создатель проекта Хван Дон-хек стал лучшим драматическим режиссером.
Лучшей драматической актрисой второй год подряд стала Зендея, сыгравшая в «Эйфории». В прошлом году она получила заветную статуэтку за эту же роль.
Главным короткометражным сериалом 2022 года признали «Белый лотос». Его создатель Майк Уайт получил награды за лучший сценарий и режиссуру антологий.
Лучшим актером минисериала стал Майкл Китон за проект «Ломка». Эту работу уже отметили «Золотым глобусом» и наградой премии Гильдии киноактеров США.
Приз за лучшее исполнение роли в мини-сериалах достался Аманде Сайнфред за работу в проекте «Выбывшая».