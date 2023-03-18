Культура 18 марта 2023, 09:35 Голландцы не решили, куда передать скифское золото во время СВО Постпред Крыма Мурадов: в Нидерландах не знают, куда передать скифское золото во время СВО РИА «Новости»

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Коллекция скифского золота из Крыма по-прежнему остается в Нидерландах, так как в стране не знают, куда передать ценные экспонаты, пока идет спецоперация. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер региона — постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

«Куда и как передавать коллекцию, чем это кончится, голландцы не знают, поскольку на Украине идет наша специальная военная операция», — сказал Мурадов.

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Он отметил, что пока коллекция, которая считается бесценным достоянием народа Крыма, остается в Нидерландах. Хотя, решение о передаче украинским властям экспонатов, которые являются собственностью крымских музеев, приняли.

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По мнению Мурадова, со скифским золотом все решится, как только достигнут целей спецоперации.

Скифское золото конфисковали, когда Крым вошел в состав России. В январе 2022 года музеям Крыма дали неделю на подачу апелляции по делу о скифском золоте.