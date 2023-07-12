Культура 12 июля 2023, 15:03 Гном Гномыч и дочь Тимати снимутся в ремейке фильма «Три мушкетера» Продюсер Рудковская заявила о съемке ремейка «Трех мушкетеров» со своим сыном и Боярским

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Продюсер Яна Рудковская сообщила, что ее сын и дочь рэпера Тимати снимутся в ремейке фильма «Три мушкетера». В своем Telegram-канале она написала, что участие в проекте примет и народный артист РСФСР Михаил Боярский.

По словам Рудковской, ее сын сыграет Д’Артаньяна, а дочка Тимати — Миледи. Появится в фильме и Михаил Боярский, поэтому «контроль за качеством будет прямо по ГОСТу».

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«Сценарий очень ностальгический, сразу вспоминается старый добрый советский фильм. А так на месте все — и король, и герцог, и Констанция, и кардинал с его гвардейцами», — отметила Яна Рудковская.

Она добавила, что с нетерпением ждет работы гримеров — ей интересно, как ее белокурого сына превратят во французского брюнета с кудрями.

Сын Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко пошел по стопам отца. Мальчик занимается фигурным катанием. Осенью 2021 года он пожаловался, что сломал руку во время футбольного матча.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у сына звездной пары якобы выявили психическое расстройство. Яна Рудковская заявила, что намерена обратиться в суд из-за подобных публикаций, сообщил RT.