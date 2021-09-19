Гном Гномыч сыграл в футбол и сломал руку

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр (Гном Гномыч) пострадал во время футбольного матча. О травме он рассказал у себя в Instagram.

По его словам, во время матча он играл на позиции голкипера, но все прошло не слишком удачно.

«Говорила мне мама, что играй аккуратно в футбол со взрослыми ребятами. Стоял вратарем на воротах, неудачно отбил мяч! Итог — перелом лучевой кости», — посетовал Гном Гномыч.

Сын Плющенко добавил, что рука у него почти не болит, но теперь ему придется тренироваться в щадящем режиме. Это вызывает у него самое большое разочарование, потому что он только успел набрать хорошую форму.

Гном Гномыч решил пойти по стопам своего отца и занимается фигурным катанием. В этом он уже достиг определенных успехов. На Instagram юного фигуриста подписаны 1,3 миллиона человек.