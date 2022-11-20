Культура 20 ноября 2022, 00:38 Главный приз кинофестиваля в Марракеше получила картина иранского режиссера «Черный всадник» Фильм «Черный всадник» иранского режиссера Дехкорди назвали лучшим на фестивале в Марокко YouTube

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«Золотую звезду» 19-го международного кинофестиваля в Марракеше получил фильм «Черный всадник» иранского режиссера Эмада Алибрахима Дехкорди, сообщило агентство Maghreb Arab Press. Церемония состоялась вечером 20 ноября.

Мероприятие проходило во Дворце конгрессов. По решению членов жюри, председателем которого был итальянский режиссер Паоло Соррентино, лучшим фильмом назвали «Черного всадника». Фестиваль проходил с 11 по 20 ноября под патронажем короля Мухаммеда VI.

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Кинофестиваль в Марракеше проводят с 2001 года. Российские режиссеры неоднократно принимали участие в конкурсной программе. Главный приз присуждали Ивану Твердовскому за фильм «Класс коррекции» и Михаилу Калатозишвили — за «Дикое поле».

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Ранее сообщалось, что российская лента постановщика Глеба Панфилова «Иван Денисович» с Филиппом Янковским в главной роли победила на кинофестивале в Италии.