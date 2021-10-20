Глава Marvel пообещал больше геев и лесбиянок в фильмах студии

Глава компании Marvel Кевин Файги прокомментировал добавление в кинокомикс «Вечные» персонажа-гомосексуалиста. Он заявил, что это только начало, и в будущем студия продолжит такую политику. Представители ЛГБТ-сообществ все чаще будут появляться на больших экранах.

Свое заявление Файги сделал на мировой премьере кинокомикса «Вечные», его слова приводит портал Screen Rant. Файги отметил, что гомосексуалисты и раньше появлялись в популярных комиксах, но именно фильм «Вечные» положит начало более масштабной деятельности. Продюсер дал понять, что на студии давно готовились к таким новшествам, и теперь решили претворить их в жизнь.

В новом фильме «Вечные» гомосексуальную ориентацию будет иметь персонаж по имени Фастос. Эту роль исполнит актер Брайан Тайри Генри. Из-за нового персонажа картина уже получила в России возрастной ценз 18+.

«Вечные» стали единственной кинопремьерой Marvel, которую не стала переносить компания Disney. Ранее она отложила премьеры картин, над восьмью из них работает именно Marvel. В список вошли все фильмы о супергероях, за исключением «Вечных».