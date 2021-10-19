Компания Disney перенесла премьеры 11 картин, над выпуском восьми из которых работает Marvel Studios. В список вошла вся супергероика, за исключением «Вечных». Об этом сообщило РИА ФАН.

Премьеры картин в среднем сдвинули на пару месяцев. «Доктор Стрэндж — 2: Мультивселенная безумия» теперь появится на экранах в начале мая следующего года. Следом, 8 июля 2022 года, состоится премьера фильма «Тор-4: Любовь и гром». В качестве режиссера фильмы выступил Тайки Вайтити. В ноябре студия должна представить продолжение «Черной пантеры». Изначально дата премьеры была назначена на 8 июля.

В июле 2023 года студия представит картину «Человек-муравей и Оса: Квантомания», а также неизвестный фильм, премьеру которого сдвинули всего на неделю.

Про картину «Человек-паук: Нет пути домой» пока информации не поступало. Работой над блокбастером занимается компания Sony, которая пока не предоставляла информацию о дате премьеры. По предварительной информации, фильм должен выйти 16 декабря 2021 года.