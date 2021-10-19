Премьера «Доктора Стрэнджа — 2» и семи других фильмов Маrvеl состоится позже назначенного срока
Disney перенесла премьеры восьми фильмов Marvel на несколько месяцев
Компания Disney перенесла премьеры 11 картин, над выпуском восьми из которых работает Marvel Studios. В список вошла вся супергероика, за исключением «Вечных». Об этом сообщило РИА ФАН.
Премьеры картин в среднем сдвинули на пару месяцев. «Доктор Стрэндж — 2: Мультивселенная безумия» теперь появится на экранах в начале мая следующего года. Следом, 8 июля 2022 года, состоится премьера фильма «Тор-4: Любовь и гром». В качестве режиссера фильмы выступил Тайки Вайтити. В ноябре студия должна представить продолжение «Черной пантеры». Изначально дата премьеры была назначена на 8 июля.
В июле 2023 года студия представит картину «Человек-муравей и Оса: Квантомания», а также неизвестный фильм, премьеру которого сдвинули всего на неделю.
Про картину «Человек-паук: Нет пути домой» пока информации не поступало. Работой над блокбастером занимается компания Sony, которая пока не предоставляла информацию о дате премьеры. По предварительной информации, фильм должен выйти 16 декабря 2021 года.