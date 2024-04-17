17 апреля 2024, 14:59
Гитарист Андрей Звонков покинул «Би-2»
Группа «Би-2» сообщила об уходе гитариста Андрея Звонкова
Гитарист «Би-2» Андрей Звонков решил покинуть группу. Такое заявление появилось в Telegram-канале коллектива.
«Наш Звонок, бессменный гитарист „Би-2“ с 2006 года, покидает группу», — написали музыканты.
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Они выразили благодарность Звонкову за многолетнее творческое партнерство, выступления и участие в создании музыкальных треков, подчеркнув, что вместе они прошли немало впечатляющих этапов «рок-н-ролльной» жизни.
Его уход они восприняли с сожалением, однако пожелали ему дальнейших успехов на музыкальном пути.
Солист «Би-2» Егор Бортник* заявил, что группа обанкротилась после отъезда из России. Однако он верит, что это временные трудности. Чтобы исправить ситуацию, недавно исполнители организовали тестовый тур по США и Европе, чтобы изучить особенности музыкального бизнеса за рубежом.
* Признан иностранным агентом на территории России.
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