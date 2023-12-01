Культура 01 декабря 2023, 00:54 Гендиректор Большого театра Владимир Урин заявил об уходе с поста РИА «Новости»

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Российский театровед, профессор и режиссер Владимир Урин заявил, что уходит с поста генерального директора Большого театра. Его видеообращение опубликова критик Сергей Буланов в Telegram-канале.

«Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — заявил Урин.

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Он попрощался с труппой после премьеры постановки «Сын мандарина. Соловей».

Источник РБК сообщил, что основным кандидатом на пост гендира театра является руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Указ о его назначении пока не выпустили. Также об этом накануне сообщал Telegram-канал Shot. По его информации, Гергиев будет руководить объединенной дирекцией Мариинского и Большого театров.

До этого дирижер высказался о своем вероятном назначении на пост директора ГАБТ. Он отметил, что не искал возможности двойной работы.