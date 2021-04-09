«Геликон-опера» отпразднует 31-й день рождения шестью гала-концертами

10 апреля «Геликон-опера» отметит свой 31-й день рождения. К празднику театр подготовил специальную программу. Гала-концерты «Блиц-опера» пройдут с 8 по 11 апреля.

Источник фото: helikon.ru

На концерте «Блиц-опера» на сцену вместе с геликоновцами выйдут представители многих жанров сценического искусства — от классической оперы до диско.

В пресс-службе театра отметили, что в этом году день рождения отметят не один, а целых шесть раз — чтобы как можно больше людей смогли принять участие в этом радостном событии.

Источник фото: helikon.ru

Гала-концерты «Блиц-опера» состоятся 8, 9 апреля, в 19 часов, 10, 11 апреля, в 14 и 19 часов. Зрители, купившие билеты год назад и сохранившие их, также смогут прийти на праздничную программу.

Перед спектаклем зрители смогут посетить уникальную выставку исторических театральных костюмов, изготовленных по эскизам знаменитых мастеров — Л. Бакста, А. Головина, М. Ларионова и других.