Фестиваль губернских театров пройдет в Подмосковье в июне

В московском регионе со 2 по 10 июня пройдет III летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Подмосковья.

Церемонию открытия проведут 2 июня в Королеве.

«В этом году наш фестиваль „Фабрика Станиславского“ пройдет в третий раз — в прошлом году, как и многим, из-за пандемии нам пришлось отменить наш фестиваль. В этом году в программе — семь интересных работ театров из Москвы, Новосибирска, Новокуйбышевска, Твери, Рязани, Иванова и Петрозаводска», — отметил художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков.

По словам Безрукова, кроме спектаклей участников ждет образовательная программа для студентов театральных вузов.

Курс пройдут более 30 студентов актерских факультетов из учебных учреждений Белгорода, Перми, Якутска, Саратова, Симферополя.

Фестиваль создали для того, чтобы собрать в одном месте театральные коллективы, режиссеров и актеров, которые убеждены в значимости «системы Станиславского» и его учения для современного театра.

На церемонии открытия покажут эскиз электродрамы по мотивам пьесы Михаила Себастьяна «Безымянная звезда». Режиссером постановки выступит Александр Созонов.

Фестиваль завершится 10 июня в Московском Губернском театре. На церемонии закрытия назовут лауреатов премии за лучшую женскую и мужскую роль, а также за лучший актерский ансамбль. Их определят после просмотра всех конкурсных спектаклей. Победители получат памятные статуэтки «Верю» — эксклюзивную миниатюрную скульптуру Станиславского из «бисквитного» фарфора.

Фестиваль создали по инициативе художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова. Организаторами стали Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова.