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    06 апреля 2021, 22:20

    Фестиваль губернских театров пройдет в Подмосковье в июне

    Алена Собкалова, Ксения Чернухина

    В московском регионе со 2 по 10 июня пройдет III летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Подмосковья.

    Фестиваль губернских театров пройдет в Подмосковье в июне | Изображение 1

    Церемонию открытия проведут 2 июня в Королеве.

    «В этом году наш фестиваль „Фабрика Станиславского“ пройдет в третий раз — в прошлом году, как и многим, из-за пандемии нам пришлось отменить наш фестиваль. В этом году в программе — семь интересных работ театров из Москвы, Новосибирска, Новокуйбышевска, Твери, Рязани, Иванова и Петрозаводска», — отметил художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков.

    По словам Безрукова, кроме спектаклей участников ждет образовательная программа для студентов театральных вузов.

    Фестиваль губернских театров пройдет в Подмосковье в июне | Изображение 2

    Курс пройдут более 30 студентов актерских факультетов из учебных учреждений Белгорода, Перми, Якутска, Саратова, Симферополя.

    Фестиваль создали для того, чтобы собрать в одном месте театральные коллективы, режиссеров и актеров, которые убеждены в значимости «системы Станиславского» и его учения для современного театра.

    На церемонии открытия покажут эскиз электродрамы по мотивам пьесы Михаила Себастьяна «Безымянная звезда». Режиссером постановки выступит Александр Созонов.

    Фестиваль губернских театров пройдет в Подмосковье в июне | Изображение 3

    Фестиваль завершится 10 июня в Московском Губернском театре. На церемонии закрытия назовут лауреатов премии за лучшую женскую и мужскую роль, а также за лучший актерский ансамбль. Их определят после просмотра всех конкурсных спектаклей. Победители получат памятные статуэтки «Верю» — эксклюзивную миниатюрную скульптуру Станиславского из «бисквитного» фарфора.

    Фестиваль создали по инициативе художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова. Организаторами стали Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова.