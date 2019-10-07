Киновселенную «Матрицы» расширят двумя новыми картинами
«Люди продолжают спрашивать, поэтому позвольте мне уточнить, что на WB (Warner Bros — прим. ред.) есть два разных проекта „Матрицы“», — написал сценарист.
Уилла Смита подставили в «Матрицу» вместо Киану Ривза. ВидеоПодробнее
По словам Пенна, проекты будут разными. Он также отметил, что ни одна из кинокартин не будет являться перезапуском. Еще Пенн сообщил, что работает над приквелом «Матрицы».
В Чикаго (США) 10 февраля стартуют съемки четвертой части «Матрицы». В качестве режиссера четвертой «Матрицы» выступит только Лана Вачовски. Ее соавтор-сестра не будет работать над новой картиной.
В продолжении культовой трилогии снова примут участие Киану Ривз, исполнивший роль Нео, и Кэрри-Энн Мосс, которую зритель полюбил в роли Тринити. Создатели фильма также рассчитывают и на участие Лоуренса Фишборна, который в предыдущих частях исполнил роль Морфеуса. Если актер откажется, то его может заменить Майкл Б. Джордан.
По мнению поклонников франшизы, в основу нового фильма ляжет попытка главных героев восстановить реальный мир после того, как Война с машинами подошла к концу.