Киновселенную «Матрицы» расширят двумя новыми картинами

«Люди продолжают спрашивать, поэтому позвольте мне уточнить, что на WB (Warner Bros — прим. ред.) есть два разных проекта „Матрицы“», — написал сценарист.

Уилла Смита подставили в «Матрицу» вместо Киану Ривза. Видео Подробнее

По словам Пенна, проекты будут разными. Он также отметил, что ни одна из кинокартин не будет являться перезапуском. Еще Пенн сообщил, что работает над приквелом «Матрицы».

В Чикаго (США) 10 февраля стартуют съемки четвертой части «Матрицы». В качестве режиссера четвертой «Матрицы» выступит только Лана Вачовски. Ее соавтор-сестра не будет работать над новой картиной.

В продолжении культовой трилогии снова примут участие Киану Ривз, исполнивший роль Нео, и Кэрри-Энн Мосс, которую зритель полюбил в роли Тринити. Создатели фильма также рассчитывают и на участие Лоуренса Фишборна, который в предыдущих частях исполнил роль Морфеуса. Если актер откажется, то его может заменить Майкл Б. Джордан.

По мнению поклонников франшизы, в основу нового фильма ляжет попытка главных героев восстановить реальный мир после того, как Война с машинами подошла к концу.