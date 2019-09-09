Стали известны дата и место начала съемок четвертой «Матрицы»

Уилла Смита подставили в «Матрицу» вместо Киану Ривза. Видео Подробнее

По данным издания, в продолжении культовой трилогии вновь снимутся Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити). Создатели картины рассчитывают и на участие Лоуренса Фишборна (Морфеус). Если он откажется, то его может заменить Майкл Б. Джордан («Черная пантера»).

В качестве режиссера выступит только Лана Вачовски. Ее соавтор-сестра не будет работать над четвертой частью. По мнению поклонников франшизы, в основу сиквела ляжет попытка главных героев восстановить реальный мир после того, как Война с машинами подошла к концу.

Еще раньше, 18 ноября начнутся съемки второго «Венома» — масштабного блокбастера, где в главной роли будет снова задействован Том Харди. Он также напишет и сценарий. Режиссерское кресло займет Энди Серкис. Именно он в свое время перевоплотился в Голлума в экранизации «Властелина Колец», которую снял Питер Джексон.