  • Стали известны дата и место начала съемок четвертой «Матрицы»

    09 сентября 2019, 12:56

    Артур Блянихов

    В Чикаго (Соединенные Штаты) 10 февраля стартуют съемки четвертой части «Матрицы». Об этом сообщила «Газета.ru».

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    По данным издания, в продолжении культовой трилогии вновь снимутся Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити). Создатели картины рассчитывают и на участие Лоуренса Фишборна (Морфеус). Если он откажется, то его может заменить Майкл Б. Джордан («Черная пантера»).

    В качестве режиссера выступит только Лана Вачовски. Ее соавтор-сестра не будет работать над четвертой частью. По мнению поклонников франшизы, в основу сиквела ляжет попытка главных героев восстановить реальный мир после того, как Война с машинами подошла к концу.

    Еще раньше, 18 ноября начнутся съемки второго «Венома» — масштабного блокбастера, где в главной роли будет снова задействован Том Харди. Он также напишет и сценарий. Режиссерское кресло займет Энди Серкис. Именно он в свое время перевоплотился в Голлума в экранизации «Властелина Колец», которую снял Питер Джексон.