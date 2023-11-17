Культура 17 ноября 2023, 12:18 Минкульт предложил создать в России аналог «Евровидения» Глава Минкульта Любимова: в РФ создадут «Интервидение» как аналог «Евровидению» Unsplash

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Министерство культуры России выступило за создание открытого Евразийского кинофестиваля, кинопремии и музыкального конкурса «Интервидение» взамен «Евровидения». Об этом заявила глава ведомства Ольга Любимова на Петербургском культурном форуме.

«Российская Федерация в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире выступает с инициативой запуска сразу двух новых форматов сотрудничества. Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль, кинопремию, а также музыкальный конкурс „Итервидение“», — процитировал ее ТАСС.

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По словам Любимовой, инициативу скоро представит гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Она отметила, что Россия выступает за обеспечение равных возможностей для взаимодействия с культурами других стран и применяет эффективные меры поддержки в сфере культуры, что позволяет продолжать работать вопреки санкциям. Любимова напомнила, что заявки на 17-й Международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского подали 742 музыканта из 41 страны.