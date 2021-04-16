Телезрители назвали самые неудачные финалы сериалов за всю историю телевидения. Результаты опроса опубликованы на сайте OnBuy.com, написало ИА НСН.

Большинство зрителей расстроилось из-за концовки сериала «Остаться в живых» (Lost). «Самой разочаровывающей» она оказалась для 27,3% респондентов. Второе и третье место заняли «Игра престолов» (25%) и «Как я встретил вашу маму» (17%).

Также неудачными концовками сериалов они посчитали шоу «Шерлок», «Побег из тюрьмы» и «Декстер».

Опрос приурочен к 10-летию выхода первой серии «Игры престолов». Своим мнением поделились 1517 человек.

Ранее создатели «Игры престолов» намекнули на пересъемку финала шоу. Финальный, восьмой, сезон сериала вышел в мае 2019 года. Эпизод получился спорным и вызвал море критики со стороны поклонников истории.

«Игра престолов» — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина. Первая серия первого сезона проекта вышла 17 апреля 2011 года.