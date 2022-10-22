Финал сезона «Дом дракона» слили в Сеть | 360°

Культура 22 октября 2022, 18:38 Финал сезона «Дом дракона» слили в Сеть Кадр из сериала

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Телеканал HBO сообщил, что финал сезона их сериала «Дом дракона» выложили в Сеть за два дня до премьеры. Об этом рассказали на сайте TVLine.

«Нам известно, что 10-й эпизод „Дома дракона“ был размещен на нелегальных торрент-сайтах», — сообщила компания.

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В HBO отметили, что утечка, скорее всего, произошла из-за партнера, отвечающего за дистрибуцию в Евросоюзе, странах Ближнего Востока и Африки. Компания подчеркнула, что «активно отслеживает» нелегальные копии серии и удаляет их.

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Канал сказал, что разочарован случившимся и попросил поклонников подождать официального релиза в достойном качестве.

Ранее стало известно, что исполнительный продюсер «Дома Дракона» Жослин Диас покинет проект. При том, что с ней был подписан годовой контракт. «Дом Дракона» — приквел к сериалу «Игра престолов», он описывает события за два века до основного сериала. Премьера состоялась в августе, сериал продлен на второй сезон.