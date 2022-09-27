Исполнительный продюсер «Дома Дракона» покинет свой пост | 360°

Культура 27 сентября 2022, 16:25 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Исполнительный продюсер «Дома Дракона» покинет свой пост Deadline: исполнительный продюсер «Дома Дракона» Диас покинет проект Официальный сайт

Читать 360tv в

Исполнительный продюсер популярного сериала «Дом Дракона» Жослин Диас покинет проект. Об этом написало издание Deadline.

По данным источника, у Диас был контракт на год с вероятным продлением на второй, однако пока это не обсуждалось.

Реклама

Один из шоураннеров проекта Мигель Сапочник ранее также ушел с должности. Не исключено, что он продолжит работу в качестве исполнительного продюсера.

Реклама

Основным шоураннером картины в настоящее время остался Райан Кондал. Вместе с Сапочником он трудился над первым сезоном саги о мире Вестероса.

«Дом Дракона» является приквелом к «Игре престолов» и описывает события почти за два века до основного сериала. Премьера состоялась в августе, до конца октября в общем доступе появятся все серии первого сезона. Ранее стало известно, что сериал продлили на второй сезон.

Сообщалось, что фанаты сериала хотят увидеть в «Доме Дракона» уже полюбившихся персонажей — Короля Ночи, леди Мелисандру и Бриндена Риверса, известного как Трехглазый ворон.

0 0 0 0 0 0