Исполнительный продюсер «Дома Дракона» покинет свой пост | 360°

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Исполнительный продюсер «Дома Дракона» покинет свой пост

Deadline: исполнительный продюсер «Дома Дракона» Диас покинет проект

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Исполнительный продюсер популярного сериала «Дом Дракона» Жослин Диас покинет проект. Об этом написало издание Deadline.

По данным источника, у Диас был контракт на год с вероятным продлением на второй, однако пока это не обсуждалось.

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Один из шоураннеров проекта Мигель Сапочник ранее также ушел с должности. Не исключено, что он продолжит работу в качестве исполнительного продюсера.

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Основным шоураннером картины в настоящее время остался Райан Кондал. Вместе с Сапочником он трудился над первым сезоном саги о мире Вестероса.

«Дом Дракона» является приквелом к «Игре престолов» и описывает события почти за два века до основного сериала. Премьера состоялась в августе, до конца октября в общем доступе появятся все серии первого сезона. Ранее стало известно, что сериал продлили на второй сезон.

Сообщалось, что фанаты сериала хотят увидеть в «Доме Дракона» уже полюбившихся персонажей — Короля Ночи, леди Мелисандру и Бриндена Риверса, известного как Трехглазый ворон.

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