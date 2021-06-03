Фильм Серебренникова «Петровы в гриппе» покажут на Каннском кинофестивале

Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» включен в список программы «Каннского кинофестиваля». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

По данным телеканала Piter.TV, в России премьера состоится в 2021 году. Генеральный директор фестиваля выразил надежду, что Серебрянников лично представит свою работу.

Фильм «Петровы в гриппе» снят по книге Алексея Сальникова. Он также участвовал в подготовке сценария. В фильме сыграли Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Иван Дорн и артисты.

Ранее ремейк «Холопа», который стал самым кассовым в России, снимут в семи странах. Комедия стала первым фильмом, проданным «Централ партнершип» под формат полного метра.

Своего «Холопа» увидят зрители Мексики, Индии, Южной Кореи, Японии и Испании. Для них фильмы снимут компания Sony Pictures. Права на съемки ремейка также купили польская компания Monolith Films и французская SND. Об этом сообщил «Ведомостям» гендиректор кинокомпании «Централ партнершип» Вадим Верещагин.