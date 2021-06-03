Права на ремейки «Холопа» купили семь стран

Ремейк «Холопа», который стал самым кассовым в России, снимут в семи странах. Комедия стала первым фильмом, проданным «Централ партнершип» под формат полного метра.

Своего «Холопа» увидят зрители Мексики, Индии, Южной Кореи, Японии и Испании. Для них фильмы снимут компания Sony Pictures. Права на съемки ремейка также купили польская компания Monolith Films и французская SND. Об этом сообщил «Ведомостям» гендиректор кинокомпании «Централ партнершип» Вадим Верещагин.

Продюсер Сергей Корнихин отметил, что успех «Холопа» получил запрос из других стран на адаптацию по двум причинам — популярность в своей стране и попадание в мировой запрос на социальную справедливость. В других странах популярность ремейка будет зависеть от того, как фильм адаптируют.

«Герою предстоит отправиться в условное прошлое, которое на каждой территории будет очень разное, и в зависимости от этого фильм может выйти даже более диким и веселым», — предположил он.

Комедия режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрала в российском прокате более трех миллиардов рублей. Комедию посмотрели 11,6 миллиона зрителей. Фильм также показали в 14 странах, сборы составили более 1,8 миллиона долларов (более 132 миллионов рублей).