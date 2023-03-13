Культура 13 марта 2023, 05:26 Фильм «На Западном фронте без перемен» удостоился «Оскара» Кинопоиск

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Картина «На Западном фронте без перемен» режиссера Эдварда Бергера получила награду Американской киноакадемии в категории «Лучший зарубежный фильм». Полнометражный фильм сняли по мотивам романа Эриха Марии Ремарка.

Картина от Netflix также номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм».

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Это уже третья экранизация романа Ремарка, ее называют самой мрачной. Картина Льюиса Майлстоуна в 1930 году получила «Оскара» как лучший фильм.

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Фильм Бергера — не ремейк, к нему писали отдельный сценарий, основанный на романе. Съемки шли несколько лет, критики отмечают эпические сцены сражения и эпизоды, демонстрирующие жестокости войны.

В фильме снимались Феликс Каммерер, Альбрехт Шух, Аарон Хилмер. Оператор Джеймс Френд получил статуэтку «Оскара» за работу над этой антивоенной драмой.

Картина «Пиноккио Гильермо дель Торо» получила премию «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». Церемония вручения премии «Оскар» проходит в юбилейный 95-й раз. Трансляцию из Лос-Анджелеса ведут американские телеканалы.