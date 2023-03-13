Мир 13 марта 2023, 04:02 Мультфильм «Пиноккио Гильермо дель Торо» получил «Оскар» «Пиноккио Гильермо дель Торо» получил «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм Кинопоиск

Читать 360tv в

Картина «Пиноккио Гильермо дель Торо» получила премию «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». За статуэтку боролись пять мультфильмов.

Остались без награды «Марсель, ракушка в ботинках», «Кот в сапогах 2: Последнее желание», «Морской монстр» и «Я краснею».

Реклама

Для Гильермо дель Торо этот «Оскар» стал третьим. Ранее он получил две награды за фильм «Форма воды» — в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший фильм». Для мюзикла «Пиноккио» это тоже не первая награда. Жюри «Золотого глобуса» так же признало его лучшим анимационным фильмом.

Реклама

Еще ведущие «Оскара» уже успели огласить двух других победителей — за лучшие мужскую и женскую роли второго плана. Обе статуэтки забрали актеры из фильм «Все везде и сразу» — Ке Хюи Куан и Джейми Ли Кертис.

Церемония вручения премии «Оскар» проходит сегодня в юбилейный 95-й раз. Трансляцию из Лос-Анджелеса ведут американские телеканалы.