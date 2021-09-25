Фильм «Капитан Волконогов бежал» признали лучшим на «Кинотавре»

Фильм «Капитан Волконогов бежал» признали лучшей премьерой «Кинотавра». Картина Наташи Меркуловой и Алексея Чупова заняла первое место по итогам зрительского голосования, сообщил ТАСС.

Гости и участники фестиваля уже в четвертый раз голосовали за лучший фильм. Они оценивали их в официальном приложении «Кинотавра».

Фильм «Капитан Волконогов бежал» получил 8,7 балла из 10. По словам авторов, это история о покаянии и раскаянии. Действие происходит в довоенном СССР. Драма повествует о правоохранителе, которого уважают на службе, но вся жизнь меняется, когда его самого объявляют преступником. Он превращается в изгоя, бывшие коллеги начинают разыскивать его по всему городу. Ему встречается вестник с того света и предупреждает, что он попадет в ад, если не получит прощение хотя хотя бы одного человека, в чей дом он принес смерть.

Второе место зрители отдали якутскому фильму «Нуучча». Драму Владимира Мункуева оценили в 7,9 балла. Третье место получил фильм «Подельники», снятый Евгением Григорьевым. В нем снялись Юра Борисов, Павел Деревянко и Лиза Янковская.

Фестиваль «Кинотавр» открылся в Сочи 18 сентября. Курортный город принял мероприятие уже в 32-й раз.