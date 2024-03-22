Культура 22 марта 2024, 18:55 Фильм «Летучий корабль» за сутки собрал в прокате 150 млн рублей Киноэкранизация сказки «Летучий корабль» за сутки проката собрала 150 млн рублей РИА «Новости»

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Экранизация знаменитой сказки «Летучий корабль» стала хитом в российских кинотеатрах, собрав более 150 миллионов рублей всего за день после премьеры, которая состоялась 21 марта. Об этом сообщил «Чемпионат».

Издание отметило, что картина сможет принести создателям 300 миллионов рублей к концу недели.

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Фильм повествует о приключениях царевны Забавы, стремящейся к браку по любви, вопреки желанию отца выдать ее замуж за богатого жениха Поля. Встреча с простым матросом Иваном ставит под угрозу планы родителя и коренным образом меняет ее жизнь.

В фильме снимались Полина Гагарина, Федор Добронравов, Леонид Ярмольник и Сергей Гармаш. Данилу Козловского и Ксению Раппопорт вычеркнули из титров. Актер сыграл роль пяти Бабок-Ежек в пластическом гриме, а актрисе достался образ цыганки со скрытым под маской лицом.