    17 февраля 2020, 03:29

    Фильм «Лед — 2» возглавил российский прокат

    Анастасия Кукова

    За четыре дня проката кинолента «Лед-2» собрала 577,3 миллиона рублей и стала лидером российского проката. Фильм стал продолжением картины «Лед», в которой главные герои находят свою любовь.
    Фильм «Лед — 2» возглавил российский прокат

    Предварительные данные о продажах 13–16 февраля опубликовал портал kinobusiness.com.

    В новом фильме режиссера Жоры Крыжовникова рассказано о том, как сложилась после свадьбы дальнейшая судьба фигуристки Нади и хоккеиста Саши. Главные роли в картине сыграли Александр Петров и Аглая Тарасова.

    Криминальный боевик британского режиссера Гая Ричи «Джентльмены» занял второе место по кассовым сборам. С 13 февраля он собрал 283 миллиона рублей.

    В тройку лидеров также вошел художественный фильм с живыми актерами и элементами анимации «Соник в кино» режиссера Джеффа Фаулера. С 13 февраля он собрал 126,1 миллиона рублей.

    Светский показ драмы «Лед-2» был омрачен задымлением и вынужденной эвакуацией зрителей. Никто из собравшихся звезд не пострадал.