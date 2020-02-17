За четыре дня проката кинолента «Лед-2» собрала 577,3 миллиона рублей и стала лидером российского проката. Фильм стал продолжением картины «Лед», в которой главные герои находят свою любовь.

Предварительные данные о продажах 13–16 февраля опубликовал портал kinobusiness.com.

В новом фильме режиссера Жоры Крыжовникова рассказано о том, как сложилась после свадьбы дальнейшая судьба фигуристки Нади и хоккеиста Саши. Главные роли в картине сыграли Александр Петров и Аглая Тарасова.

Криминальный боевик британского режиссера Гая Ричи «Джентльмены» занял второе место по кассовым сборам. С 13 февраля он собрал 283 миллиона рублей.

В тройку лидеров также вошел художественный фильм с живыми актерами и элементами анимации «Соник в кино» режиссера Джеффа Фаулера. С 13 февраля он собрал 126,1 миллиона рублей.

Светский показ драмы «Лед-2» был омрачен задымлением и вынужденной эвакуацией зрителей. Никто из собравшихся звезд не пострадал.