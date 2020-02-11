Пугачева заявила, что все равно досмотрит «Лед-2». Его показ прервали из-за эвакуации

Алла Пугачева была одной из гостей премьерного показа фильм «Лед-2». Вместе со всеми ей пришлось выйти на улицу из-за замыкания проводки в кинотеатре «Октябрь». Певица написала в своем Instagram, что обязательно досмотрит картину.

По словам Аллы Борисовны, всех попросили выйти из зала, как только героиня стала петь песню из ее репертуара.

«Придется еще раз пойти досмотреть и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьешь», — написала Пугачева. О какой именно композиции идет речь, певица не уточнила.

Светский показ мелодрамы «Лед-2» вечером 11 февраля прервали из-за вынужденной эвакуации. Очевидцы рассказали, что внутри здания было задымление. В это время в «Октябре» находились исполнители главных ролей Аглая Тарасова и Александр Петров, певицы Светлана Лобода и Алла Пугачева, а также другие именитые гости. В результате ЧП никто не пострадал. Дата повторного показа пока не известна.

Фильм «Лед -2» Жоры Крыжовникова стал продолжением одноименной картины. В сиквеле рассказано, как сложилась семейная и профессиональная жизнь фигуристки Нади и хоккеиста Саши.