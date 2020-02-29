Фильм «Дау. Наташа» получил приз на Берлинском кинофестивале

Главный приз Берлинале («Золотого медведя») вручили ленте «Зла не существует» иранского режиссера Мохаммада Расулофа.

Лучшим актером жюри конкурса признало итальянца Элио Джермано за роль в фильме «Я хотел спрятаться». Паула Бер из Германии была признана лучшей актисой за игру в фильме «Ундина».

Хон Сан Су из Южной Кореи получил «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру. На фестивале отметили его фильм «Женщина, которая бежала».

«Дау. Наташа» — часть большого проекта Ильи Хржановского о погружении в атмосферу сталинского СССР. Фильм в подробностях рассказывает историю официантки, над которой издеваются в КГБ за секс с иностранцем. Картина вызвала неоднозначную реакцию критиков. Многие посчитали ее слишком натуралистичной.