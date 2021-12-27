Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» собрал более $1 млрд в мировом прокате

Новый фильм о Человеке-пауке собрал более миллиарда долларов в мировом прокате. Продажи билетов достигли такой суммы всего за 12 дней, сообщил телеканал CNBC.

На 12-й день после выхода на большие экраны «Человек-паук: Нет пути домой» собрал 1,05 миллиарда долларов. Установить рекорд по кассовым сборам удалось впервые за время пандемии. В последний раз перевалить за отметку в миллиард долларов удалось фильму «Звездные войны: Восстание Скайуокера». Лента выходила в 2019 году.

Новая часть «Человека-паука» обошла по сборам китайскую картину «Битва на озере Чанцзинь». Фильм запустили в кинотеатрах в ноябре. Он собрал в мировом прокате 904,9 миллиона долларов.

В фильме «Человек-паук: Нет пути домой» главную роль сыграл актер Том Холланд. Он снимался вместе с коллегами Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом, которые ранее играли Питера Паркера. По словам Холланда, Магуайер с радостью вернулся к своей старой роли, так как этот фильм оказал большое влияние на его карьеру и жизнь. Для Гарфилда картина стала «способом примириться с Человеком-пауком».