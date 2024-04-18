Культура 18 апреля 2024, 13:57 Фильм «Бриллиантовая рука» покажут на больших экранах Фильм Гайдая «Бриллиантовая рука» выйдет в кино в честь 100-летия «Мосфильма» РИА «Новости»

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Ленту режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» покажут на больших экранах в высоком качестве. Картина выйдет на экраны в честь 100-летия «Мосфильма», сообщила пресс-служба киноконцерна.

«В этом году легендарная киностудия — Киноконцерн „Мосфильм“ — отмечает 100-летие со дня основания. <…> Мы провели опрос киносмотрящей аудитории, чтобы узнать, какие советские фильмы люди хотели бы увидеть на большом экране», — рассказали в медиахолдинге.

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Зрители смогут увидеть ленты «Бриллиантовая рука», «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» в качестве 4К. Снятые в советскую эпоху фильмы специалисты восстановили вручную.

Показы стартуют 25 апреля. При этом лента Гайдая появится в кинопрокате впервые.

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