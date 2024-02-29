Общество 29 февраля 2024, 19:01 Киностудия имени Горького снимет продолжение «Приключений Петрова и Васечкина» «Интермедиа»: Киностудия имени Горького снимет фильм про Петрова и Васечкина Скриншот из фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»

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В стенах Киностудии имени М. Горького началась работа над созданием нового полнометражного фильма, главными героями которого станут знакомые многим по предыдущим картинам школьные друзья Вася Петров и Петя Васечкин. Об этом сообщил портал «Интермедиа».

О подробностях производства рассказала Юлиана Слащева, генеральный директор киностудии, подчеркнув, что за режиссуру снова возьмется Владимир Аленников, который в 1980-е годы уже работал над фильмами о приключениях этих персонажей. Возможно, историю Петрова и Васечкина адаптируют под формат телесериала.

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Детская музыкальная комедия из двух серий впервые увидела свет 1 июня 1984 года. Фильм рассказывает о повседневной жизни и удивительных приключениях двух школьников и их подруги Маши Старцевой, разделенный на пять отдельных историй.

Годом позже вышла вторая часть под названием «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные».

Ранее стало известно, что телеканал ТНТ снимет новогодний ремейк фильма «Бриллиантовая рука». Премьера мюзикла состоится 31 декабря 2024 года.