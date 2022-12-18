Культура 18 декабря 2022, 05:59 Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» покажут на кинофестивале в Китае Российский фильм «Аритмия» покажут на Хайнаньском международном кинофестивале YouTube

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Четвертый Хайнаньский международный кинофестиваль стартовал 18 декабря в китайском городе Санья. Смотр продлится до 25 декабря и завершится вручением премии «Золотой кокос», сообщил ТАСС.

После отмены антиковидных ограничений фестиваль вызвал большой ажиотаж у зрителей. Билеты были раскуплены всего за несколько часов после начала продаж.

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Во внеконкурсной программе кинофестиваля покажут свыше 100 различных работ. Среди них есть и два российских фильма: «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Узлы» Олега Хамокова. Зрители также увидят картины из Франции, Канады, Германии, США и других стран.

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«Аритмия» вышла на экраны в 2017 году. Картина получила множество наград, в том числе премии «Золотой орел», «Ника», «Кинотавр» и была тепло встречена критиками.

Ранее сообщалось, что в феврале 2023 года в Дзержинске проведут кинофестиваль «Черноречье Фест». Среди звездных гостей Нонна Гришаева, Дмитрий Харатьян, Наталья Варлей.