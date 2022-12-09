Культура 09 декабря 2022, 16:02 Кинофестиваль «Черноречье Фест» проведут в Нижегородской области

Читать 360tv в

Глава Дзержинска Иван Носков сообщил о проведении кинофестиваля «Черноречье Фест» 22–26 февраля 2023 года. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

В фестивале примут участие российские артисты театров и актеры, среди которых Наталья Варлей, Ирина Муравьева, Нонна Гришаева, Дмитрий Харатьян и другие.

Реклама

В качестве площадок будут использоваться ДКХ, Дворец детского творчества, Театр драмы и Театр кукол.

Реклама

Авторы: