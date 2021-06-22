Организаторы перенесли VK Fest на конец лета

Организаторы фестиваля VK Fest решили перенести мероприятие из-за сложной эпидемической обстановки на конец августа. Музыкальный праздник должен был пройти 24–25 июля в Санкт-Петербурге.

«Команда „ВКонтакте“ и Radio Record решили перенести VK Fest из-за роста заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге и других городах России. Новые даты — 28 и 29 августа. Организаторы крупнейшего городского open-air-фестиваля страны будут внимательно следить за эпидемической обстановкой и соблюдать меры, чтобы обеспечить безопасность зрителей», — говорится в пресс-релизе.

Директор по развитию музыкальных проектов Mail.ru Group и VK Fest Константин Сидорков рассказал, что все происходящее — это большая боль для организаторов, однако поступить иначе нельзя, так как здоровье и безопасность зрителей и участников фестиваля — это самое главное.

Генеральный продюсер Radio Record Андрей Резников не исключил, что мероприятие могут перенести на следующий год.

«Мы понимаем, что события могут развиваться и по другому сценарию, в котором мы будем вынуждены перенести фестиваль на 2022 год. При этом все купленные билеты в любом случае будут действительны», — заявил один из организаторов.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса VK Fest прошел в онлайн-формате. Трансляцию посмотрели более 280 миллионов раз. Ранее организаторы рок-фестиваля «Нашествие», который должен был состояться этим летом в Подмосковье, перенесли его на год.