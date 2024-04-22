Культура 22 апреля 2024, 17:10 Фестиваль российской культуры открылся в Токио Фестиваль российской культуры открылся в Токио 22 апреля Freepik

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Фестиваль российской культуры открылся в Токио в концертном зале «Киой» 22 апреля. Об этом сообщило РИА «Новости».

Фестиваль проходит в Японии с 2006 года. За эти годы его посетили свыше 23 миллионов человек, которым была представлена российская культура в ее многообразии: от балета и театра до музыки и цирка.

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В вечер открытия в Токио выступят заслуженные артисты Санкт-Петербургского дома музыки, в числе которых Лев Журавский, Елизавета Ключерева и Андрей Тарануха. Также на сцене появятся известная оперная певица Хацуэ Накамура, пианистка Канон Мацуда и другие японские исполнители.

Тематика фестиваля в этом году приурочена к юбилейным датам великих русских композиторов и писателей: 225-летие со дня рождения Александра Пушкина, 185-летие — Модеста Мусоргского и 180-летие — Николая Римского-Корсакова. Гости фестиваля смогут насладиться произведениями этих великих мастеров, а также посмотреть спектакль МХТ им. А. П. Чехова по повести Антона Чехова «Дуэль».

«Под лозунгом „Искусство не имеет политики, а музыка не имеет границ“ мы решили продолжать доносить до японского народа трогательное российское искусство», — сказал ответственный секретарь японского оргкомитета фестиваля Хидэо Нагацука.

На днях стартовал 46-й Московский международный кинофестиваль. На нем представят фильмы из 56 стран.