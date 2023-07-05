Культура 05 июля 2023, 15:07 Фестиваль «Новая классика» в честь 150-летия Рахманинова пройдет в московском парке «Зарядье» Заммэра Москвы Сергунина: фестиваль «Новая классика» пройдет в «Зарядье» с 8 по 9 июля Сайт мэра и правительства Москвы

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В этом году фестиваль «Новая классика» в парке «Зарядье» будет приурочен к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Под открытым небом в «Зарядье» выступят больше 250 исполнителей. Новинкой этого года станут музыкальные спектакли. Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

Открытие фестиваля состоится 8 июля в большом амфитеатре, где зрители услышат знаменитые произведения Сергея Рахманинова в новой аранжировке. Их исполнит лауреат международных конкурсов пианист Игорь Яковенко совместно со струнным квартетом. Также в этот день на сцене выступит Владимир Мартынов с оркестром Opus Posth Татьяны Гринденко.

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9 июля в большом амфитеатре покажут спектакль «Мой Себастьян» о немецком композиторе Иоганне Себастьяне Бахе. Роль Анны Магдалены исполнит актриса Елизавета Арзамасова. Постановку будут сопровождать детский хор «Радуга» и органная музыка. Также в амфитеатре покажут спектакль «Аскет», а вечер завершит выступление симфонического ансамбля под руководством Петра Айду.

На протяжении этих двух дней в малом амфитеатре будет работать музыкальная лаборатория Николая Попова, где проведут интерактивные мероприятия.

Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный, а трансляция пройдет на официальной странице парка в социальной сети «ВКонтакте».

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