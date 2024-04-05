Культура 05 апреля 2024, 12:31 Фестиваль «Артдокфест» отменили в Узбекистане после показа фильма о ВСУ Фестиваль «Артдокфест» отменили в Узбекистане из-за фильма о волонтерах ВСУ Freepik

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Фестиваль документального кино «Артдокфест», который начался в Ташкенте, сорвали вскоре после начала показа фильма о волонтерах ВСУ. Об этом сообщили организаторы мероприятия в социальных сетях.

На просмотр документальной ленты «Восточный фронт», рассказывающей о деятельности волонтеров-парамедиков в составе украинской армии, прибыли неизвестные. Они потребовали срочно остановить показ. После этого Министерство культуры Узбекистана приняло решение о запрете фестиваля «Артдокфест».

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«Запрещены все следующие показы фестивальной программы. Это было сделано по указанию Министерства культуры Узбекистана», — написал президент фестиваля Виталий Манский*.

Фестиваль «Артдокфест/Азия» собирались провести со 2 по 8 апреля в Ташкенте. В программу вошли главные документальные картины последних лет.

На Каннском фестивале покажут фильм «Брат-3». В российском прокате он собрал полмиллиона рублей.

* Признан иностранным агентом на территории России