Культура 03 апреля 2024, 17:15 Российский фильм покажут на Каннском кинофестивале Фильм режиссера Переверзева «Брат 3» покажут на Каннском кинофестивале Mandoga Media / Global Look Press

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На престижном Каннском кинофестивале состоится показ фильма режиссера Валерия Переверзева «Брат-3». Об этом сообщила продюсер Юлия Переверзева на своей странице в соцсетях.

«Впервые за долгое время русское кино покажут в Каннах, и это будет фильм Валерия Переверзева „Брат 3“. В нынешних условиях, санкциях и прочих ограничений это можно считать огромным прорывом», — поделилась она.

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Картину представят на программе Marche du Film под англоязычным названием THE BRATTT. Прокатчики рассчитывают, что демонстрация фильма во Франции поспособствует его продвижению на международном уровне и привлечению иностранного дистрибьютора.

Однако многие россияне раскритиковали фильм «Брат 3» после выхода первого трейлера. На экраны фильм вышел 1 февраля. В прокате он собрал 527 тысяч рублей при бюджете в 150 миллионов.

В главной роли в киноленте снялся рэпер Птаха, а также жена режиссера. Действие происходит в Тамбове и разворачивается в «абстрактных временных рамках». К знаменитым лентам Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» новый фильм отношения не имеет. Он посвящен матери его создателя и всем жертвам коронавируса.