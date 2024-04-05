Культура 05 апреля 2024, 16:42 «Мечтал заниматься этим жанром». Бондарчук — о желании снимать фантастику Режиссер Федор Бондарчук заявил, что всегда мечтал снимать фантастику Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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В преддверии релиза фильма «Сто лет тому вперед» режиссер Федор Бондарчук рассказал о давней мечте снимать фантастику. Его с детства увлекали писатели этого жанра, передал Telegram-канал «Звездач».

«Я мечтал заниматься этим жанром! У нас не так много фильмов в жанре фантастики — Тимур Бекмамбетов, Бондарчук, Коля Лебедев… Нас обвиняют, что мы цитируем Голливуд, но мы тогда были неокрепшие. Сейчас мы цитируем у самих себя», — сказал он.

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Фильм «Сто лет тому вперед» режиссера Федора Бондарчука представляет собой осовремененную экранизацию повести Кира Булычева «Гостья из будущего».

В главных ролях киноленты зрители смогут увидеть знаменитых актеров — Константина Хабенского, Александра Петрова и Юрия Борисова.

Во время съемок фильма «Сто лет тому вперед» юные актеры нервничали из-за работы с Хабенским, осознавая его мастерство. Режиссер Федор Бондарчук, заявил, что понимает этот трепет и сам боится актера.