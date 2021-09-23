Стала известна дата премьеры третьей части «Фантастических тварей»

Третья и последняя часть франшизы «Фантастические твари» выйдет в прокат в США 15 апреля 2022 года под названием «Секреты Дамблдора». Режиссером стал Дэвид Йейтс, снявший несколько частей «Гарри Поттера» обе части спин-оффа.

Об этом объявлено на сайте Wizarding World. Изначально премьера фильма была назначена на 15 июля 2022 года. Его действие развернется на фоне событий Второй мировой войны. В синопсисе спин-оффа написано, что Дамблдор знает о намерении Геллерта Грин-де-Вальда захватить власть над миром волшебства. Он поручает магозоологу Ньюту Скамандеру собрать и возглавить команду из волшебников, волшебниц и одного храброго пекаря-магла.

Вместо Джонни Деппа роль главного злодея сыграет датский актер Мадс Миккельсен.

Съемки нового фильма были приостановлены в феврале 2021 года из-за того, что кто-то из команды заразился коронавирусом. Возможно, кто-то из актеров, играющих главные роли.