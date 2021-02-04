Съемки третьей части «Фантастических тварей» остановили из-за «южноафриканского» штамма

Съемки нового фильма о мире волшебников «Фантастические твари» приостановили. Причина — возможное заражение части группы «южноафриканским» вариантом коронавируса.

Как написала газета Daily Mail со ссылкой на источник, среди заболевших, предположительно, исполнитель одной из главных ролей. Однако Warner Bros. в Великобритании не раскрывает имена. Известно, что в сентябре на съемках заразился эксперт по диалектам, но тогда работу продолжили.

«Производство приостанавливается только если кто-то не может сниматься. Никто не говорит, кто это, но это человек, которого нельзя заменить … все производство на съемочной площадке третьей части „Фантастических тварей“ остановили. Мы не знаем, когда вернемся», — сказал источник издания.

В британских студиях Warner Bros. работают около двух тысяч человек. Съемочная площадка «Фантастических тварей» находилась в примерно получасе езды от населенного пункта, где фиксировались случаи заражения «южноафриканским» штаммом.

Этот фильм с самого начала производства преследуют скандалы. Одного из ключевых актеров — Джонни Деппа — студия решила заменить после его судебных разбирательств с экс-женой Эмбер Херд. Деппа заменил датский актер Мадс Миккельсен. Тем временем Херд намерена вовлечь в дело против бывшего супруга компанию Disney.