Евровидению конец. Российские вещатели приостановили членство в EBU

ВГТРК, Первый канал и радиодом «Останкино» заявили, что приостанавливают членство в Европейском вещательном союзе (EBU). Об этом рассказали их представители.

По данным РИА «Новости», такое решение было принято из-за отстранения России от участия в Евровидении. По данным этих вещателей, такая мера является «неуместным политическим жертвоприношением на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус». По их мнению, это не единственный подобный случай.

«Так, в 2016 году победу одержала песня „1944“, являющаяся открытым политическим манифестом. При этом спустя несколько лет организаторы конкурса дисквалифицировали Беларусь („Я научу тебя“), сославшись как раз на политику. К сожалению, ЕВС превратилось в клуб, участники которого находятся в неравных условиях. И мы считаем для себя невозможным оставаться в нем и дальше», — заявили вещатели.

Ранее организаторы конкурса сообщили, что Россия не будет в этом году участвовать в Евровидении. В их заявлении говорится, что из-за происходящей на Украине ситуации участие российских исполнителей может нанести ущерб репутации конкурса. Такое решение было принято после консультаций с членами Европейского вещательного союза.