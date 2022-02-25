Евровидение решили провести без России

Россия не сможет принять участие в Евровидении в этом году. Об этом заявили организаторы конкурса.

Ни один российский исполнитель не примет участия в Евровидении в этом году. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (EBU), опубликованного на официальном сайте конкурса.

«Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине российское участие в конкурсе в этом году нанесет ущерб его репутации», — объяснили в EBU.

Отмечается, что это решение приняли после широких консультаций с членами ЕВU.

Финляндия, Швеция и Украина ранее обратились к EBU с призывом отстранить Россию от участия в конкурсе.

Финский вещатель YLЕ ранее выдвинул ультиматум, заявив, что если Россия будет на конкурсе, то страна не отправит своего участника в Турин, где он должен пройти в мае. В YLE заявили, что корпорация верна ценностям западной демократии, свободы слова и человеческого достоинства, а Россия якобы пошатнула все эти принципы своей специальной военной операцией по защите жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских карателей.

В Шведской национальной общественной телекомпании SVT тоже призвали не допускать Россию до Евровидения из-за ситуации вокруг Украины. В SVT назвали песенный конкурс «аполитичным культурным событием» и сказали, что цель Евровидения — объединять нации и продвигать культуры разнообразия с помощью музыки.

На Украине же оскорбились тем, что Россия якобы нарушила международное право своей операцией, направленной на защиту мирных жителей от преступлений украинского режима.