Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме

Музыкальный международный песенный конкурс Евровидение в 2021 году пройдет в Роттердаме (Нидерланды).

Об этом было объявлено в ходе прямой трансляции концерта Europe Shine a Light, который проходил вместо Евровидения-2020.

«Европейский вещательный союз и организаторы конкурса в Нидерландах рады сообщить, что приняли решение о проведении Евровидения в 2021 году в Роттердаме», — заявили организаторы конкурса.

Кроме того, информация выборе города для проведения музыкального события появилась также на официальной странице конкурса в Twitter.

«Роттердам будет принимать Евровидение-2021», — сказано в записи.

Евровидение-2020 должно был состояться в концертном зале Ahoy в Роттердаме с 12 по 16 мая. Но 18 марта из-за пандемии коронавируса руководство Европейского вещательного союза приняло решение отказаться от мероприятия в традиционном концертном виде.

Поклонники отмененного конкурса все-равно смогли насладиться музыкой на шоу «Евровидение 2020. Европа зажигает свет», которое подготовили организаторы песенного конкурса. Онлайн-концерт показывали прямой трансляцией на YouTube. Во время двухчасового онлайн концерта выступили как участники Евровидения-2020, так и другие исполнители.